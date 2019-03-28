Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Kişi Öldü
54 dakika önce
Yalova'da içtikleri kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalova
'da içtikleri kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yalova'da N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden ev yapımı alkol aldı. Şahıslar N.K.'nin Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'ndeki evinde aldıkları içkileri içmeye başladı. Zehirlenen N.K. ve arkadaşı K.B. kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı. İki arkadaş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:48 Kaynak: İHA
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