Son Dakika Haberleri: Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Kişi Öldü

Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Kişi Öldü

54 dakika önce

Yalova'da içtikleri kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçak İçkiden Zehirlenen 2 Kişi Öldü, System.String[]
Yalova'da içtikleri kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalova'da N.K. ve K.B. isimli şahıslar bir tekel bayiinden ev yapımı alkol aldı. Şahıslar N.K.'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde aldıkları içkileri içmeye başladı. Zehirlenen N.K. ve arkadaşı K.B. kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alındı. İki arkadaş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra büfeci Mustafa A. ve iki çalışanı gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Büfede yapılan aramada 41 pet alkol ve 68 pet üzerinde etiket olmayan, ispirtoya benzeyen malzeme ele geçirildi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

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