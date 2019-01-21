Kaçak İçkiler İhbarla Ele Geçirildi
1 saat önce
Amasya'da jandarmanın alınan ihbar üzerine bir iş yeri ile evde yaptığı aramada toplam 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Amasya
'da jandarmanın alınan ihbar üzerine bir iş yeri ile evde yaptığı aramada toplam 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 156 Jandarma
İmdat hattına gelen bir ihbarda Amasya merkez İpekköy'de bir tekel bayisinde kaçak içki satıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçen Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile İstihbarat Şubesi ekipleri S.G.'ye ait iş yeri ile evde arama yaptı. Çeşitli markalarda toplam 49 şişe sahte bandrollü kaçak içki tespit edildi.
Kaçak içkilere el konuldu. İş yeri sahibi ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:08 Kaynak: İHA
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