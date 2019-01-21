Son Dakika Haberleri: Kaçak İçkiler İhbarla Ele Geçirildi

Kaçak İçkiler İhbarla Ele Geçirildi

1 saat önce

Amasya'da jandarmanın alınan ihbar üzerine bir iş yeri ile evde yaptığı aramada toplam 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak İçkiler İhbarla Ele Geçirildi, System.String[]
Amasya'da jandarmanın alınan ihbar üzerine bir iş yeri ile evde yaptığı aramada toplam 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 156 Jandarma İmdat hattına gelen bir ihbarda Amasya merkez İpekköy'de bir tekel bayisinde kaçak içki satıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçen Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri S.G.'ye ait iş yeri ile evde arama yaptı. Çeşitli markalarda toplam 49 şişe sahte bandrollü kaçak içki tespit edildi.

Kaçak içkilere el konuldu. İş yeri sahibi ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Bir Seferde 5-6 Yavru Vermesiyle Bilinen Romanov Koyunlarıyla Köşeyi Dönmek İsterken, Dünyası Başına Yıkıldı 80 Kişinin Alınacağı Geçici İşe 1560 Başvuru
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:31:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak İçkiler İhbarla Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]