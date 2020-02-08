Kaçak ilaç operasyonu kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak ilaç operasyonu kamerada - Son Dakika

Kaçak ilaç operasyonu kamerada

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda çoğu kaçak 212 bin 568 kutu ilaca el konuldu.

Kaçak ilaç operasyonu kamerada, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda çoğu kaçak 212 bin 568 kutu ilaca el konuldu. Temizlik görevlisi kılığına giren polisin, operasyon anı kameralara yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da 4 Şubat 2020'de kaçak ilaç operasyonu düzenledi. Temizlikçi kılığına giren polislerin nefes kesen operasyonunda M.E. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Baskının düzenlendiği depoda yapılan aramada Türkiye'de hazırlanan ve Irak, Suriye, İran gibi ülkelere çıkarılmak istenen ilaçlar ile çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi.


Operasyonda, Türkiye'de Suriye uyruklu vatandaşlara tedavi amaçlı verilen ücretsiz ilaçlar olmak üzere, başka kişiler adına yazılan ancak o hasta tarafından kullanılmayan ilaçlara, performans artırıcılara ve kaçak 212 bin 568 ilaca el konuldu.


Polisin temizlikçi kılığına girerek önce takip ettiği şüpheliye yönelik düzenlediği film sahnelerini aratmayan operasyon kameralara yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde temizlik görevlisi kılığına giren polislerin bir süre deponun bulunduğu sokağı süpürdüğü görülüyor. Şüphelinin depoya girmesiyle harekete geçen ekipler zanlı M.E.'yi kıskıvrak yakalıyor.


Polis ekiplerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E.'nin burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Songül Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti? Bolu tem otoyolu istanbul istikametinde 5 araç çarpıştı, yol kapandı

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:41:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak ilaç operasyonu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]