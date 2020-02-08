Kaçak ilaç operasyonu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda çoğu kaçak 212 bin 568 kutu ilaca el konuldu. Temizlik görevlisi kılığına giren polisin, operasyon anı kameralara yansıdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da 4 Şubat 2020'de kaçak ilaç operasyonu düzenledi. Temizlikçi kılığına giren polislerin nefes kesen operasyonunda M.E. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Baskının düzenlendiği depoda yapılan aramada Türkiye'de hazırlanan ve Irak, Suriye, İran gibi ülkelere çıkarılmak istenen ilaçlar ile çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi.



Operasyonda, Türkiye'de Suriye uyruklu vatandaşlara tedavi amaçlı verilen ücretsiz ilaçlar olmak üzere, başka kişiler adına yazılan ancak o hasta tarafından kullanılmayan ilaçlara, performans artırıcılara ve kaçak 212 bin 568 ilaca el konuldu.



Polisin temizlikçi kılığına girerek önce takip ettiği şüpheliye yönelik düzenlediği film sahnelerini aratmayan operasyon kameralara yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde temizlik görevlisi kılığına giren polislerin bir süre deponun bulunduğu sokağı süpürdüğü görülüyor. Şüphelinin depoya girmesiyle harekete geçen ekipler zanlı M.E.'yi kıskıvrak yakalıyor.



Polis ekiplerinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E.'nin burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL