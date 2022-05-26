Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor - Son Dakika
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Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor

26.05.2022 09:55
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor

VAN Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, havadan ve göl üzerinden jandarma ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gece gündüz termal dronlar da kullanarak denetimler yapıyor.

VAN Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, havadan ve göl üzerinden jandarma ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, gece gündüz termal dronlar da kullanarak denetimler yapıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, Çevre Koruma ve Bot Timi ekipleri, Muradiye ilçesindeki Behdimahi Çayı'nda denetimler yaptı. Denetimlerde, özel birliklerin operasyonlarda ve terörle mücadele için kullandıkları termal dronlardan da faydalanılıyor. Denetimlerde kaçak avcıların suya attığı, 70 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağdaki canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, çayda kaçak balık avlayan 2 kişi, jandarmanın gece görüşlü termal dronuyla tespit edilerek yakalandı. Bölgeye giden ekipler, kaçan avcıları yakalayarak, para cezası uyguladı.

İnci kefalinin göç yolculuğuna başladığı 15 Nisan'dan bu yana Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde, 18 tonu canlı 34 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Denetimlerde 50 ağa el koyulurken, kaçak balık avlayan 23 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor
YORUMLAR
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İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik serüveni İnci kefalinin yumurta bırakmak için 23 kilometrelik serüveni Van polisinin göç yolculuğundaki inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor Van polisinin göç yolculuğundaki inci kefalini koruma çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

15 Temmuz, Nisan, Van, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak inci kefali avcıları, termal dronlar ile takip ediliyor - Son Dakika


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