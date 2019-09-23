Son Dakika Haberleri: Kaçak ithal atığın cezası 866 bin 364 lira
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Kaçak ithal atığın cezası 866 bin 364 lira

52 dakika önce

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Kemalpaşa'da yer alan ithal atık plastiklere yönelik yapmış olduğu denetim kapsamında ilgili firmanın lisansını iptal etti.

Kaçak ithal atığın cezası 866 bin 364 lira, System.String[]
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Kemalpaşa'da yer alan ithal atık plastiklere yönelik yapmış olduğu denetim kapsamında ilgili firmanın lisansını iptal etti. İthalatı gerçekleştiren firmaya 649 bin 773 TL ve sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya da 216 bin 591 TL olmak üzere toplam 866 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.
İzmir Kemalpaşa'da yer alan ithal atık plastiklere yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu denetimin sonuçları belli oldu. Denetimde, atıkların bu alanda depolanması ile ilgili bakanlığa herhangi bir bilgi verilmediği, alana ilişkin alınmış herhangi bir izin/lisans belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık firmanın bahse konu tesiste geri kazanıma tabi tutma beyanıyla 3 ayrı partide atık ithalatı gerçekleştirdiğini tespit etti ve bakanlık firmanın lisansını iptal etti.
866 BİN 364 TL CEZA
İthalatı gerçekleştiren firmaya bakanlık 649 bin 773 TL ve sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya da 216 bin 591 TL olmak üzere toplam 866 bin 364 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca; İzmir'de 2019 yılı içerisinde, 115 atık ithalatı başvurusunu da reddetti.


Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:04 Kaynak: DHA
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