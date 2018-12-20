Kaçak Japon, Filipinler'de Yakalandı
1 saat önce
Japonya'da milyarlarca yen dolandırarak kayıplara karışan Misao Koyama, Filipinler'de yakalandı.
Japonya
'da milyarlarca yen dolandırarak kayıplara karışan Misao Koyama, Filipinler
'de yakalandı.
Japonya'nın arananlar listesinde ilk sırada yer alan 59 yaşındaki Misao Koyama, Filipinler'de yakalandı. Koyama, Filipinli yetkililerin Tokyo
İnterpolü ile birlikte yürüttüğü operasyon sonucu ele geçirildi. Filipinli yetkili Jaime Morente, Koyama'nın ülkesinde onlarca kişiyi milyarlarca yen dolandıran 8 kişilik bir ekibin lideri olduğunu ifade etti. Grubun, bazı Japonlardan topraklarını rızası olmadan alarak başkalarına sattığı ifade edildi. - MANILA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:54 Kaynak: İHA
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