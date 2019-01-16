Kaçak Karaca Avcılığına 5 Bin 292 Lira Para Cezası

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kaçak karaca avlayan kişiye 5 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kaçak karaca avlayan kişiye 5 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, bölgede kaçak karaca avlandığı yönündeki ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatpınar köyü mevkisindeki ormanlık alanda arama tarama faaliyetinde bulundu.



Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı.



15 kilogram karaca eti ile tüfeğe el konulurken kaçak avcılık yapan kişiye Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5 bin 292 lira idari para cezası verildi.



Bu arada ekiplerce kaçak avcılığının önlenmesi için bölgede denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.

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