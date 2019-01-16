Son Dakika Haberleri: Kaçak Karaca Avcılığına 5 Bin 292 Lira Para Cezası

Kaçak Karaca Avcılığına 5 Bin 292 Lira Para Cezası

6 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kaçak karaca avlayan kişiye 5 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak Karaca Avcılığına 5 Bin 292 Lira Para Cezası, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde, kaçak karaca avlayan kişiye 5 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede kaçak karaca avlandığı yönündeki ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatpınar köyü mevkisindeki ormanlık alanda arama tarama faaliyetinde bulundu.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen bir kişi suçüstü yakalandı.

15 kilogram karaca eti ile tüfeğe el konulurken kaçak avcılık yapan kişiye Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 5 bin 292 lira idari para cezası verildi.

Bu arada ekiplerce kaçak avcılığının önlenmesi için bölgede denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi

Adalet Bakanı Gül'den Palu Ailesi Açıklaması: İhmal Araştırılıyor 'Ölüler' ve Suriyeliler, Yerel Seçimde Oy Kullanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:39:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Karaca Avcılığına 5 Bin 292 Lira Para Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]