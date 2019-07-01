Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi
23 dakika önce
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:43
'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika
'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa
parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.
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