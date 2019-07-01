Son Dakika Haberleri: Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi
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Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi

23 dakika önce

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.

Kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliği reddedildi, System.String[]
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:43 
İspanya, Belçika, Avrupa, Ekonomi
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