KAÇAK KAZI BÖLGESİNDE ROMA DÖNEMİ 26 TESTİ BULUNDU

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tarihi eser arandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada, şüphelilerin tünel kazdığı bahçede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, içi boş 26 testi ve parçaları bulundu. Gözaltına alınan ikamet sahibi İ.E. emniyete götürüldü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaçak kazı yapılan bahçede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 26 testi ile parçaları bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İskenderun, Hisarcık, Roma, Güncel, Son Dakika

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