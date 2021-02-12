Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar - Son Dakika
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Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar

12.02.2021 23:13
Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kaçak kazı için keşif yaparken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namazgah köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi kazı için keşif yaparken yakaladı. Şüpheliler A.Ç., E.A., D.G. ve E.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin yanlarında bulunan iki kürek, iki kazma ve metal arama detektörüne de el konuldu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçak kazı için keşif yaparken yakalandılar - Son Dakika

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