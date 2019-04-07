Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Operasyonu

Kaçak Kazı Operasyonu

51 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sera görünümü verdikleri alanda kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sera görünümü verdikleri alanda kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sera görünümü vermek için branda çektikleri yerde kaçak kazı yapan T.Ç. (24) ve V.Ç'yi (29) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:38 Kaynak: AA

Jandarma, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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