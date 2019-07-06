Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıbrıscık ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin yaptıkları operasyonda, 4 kişi kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan 1 adet yüzeysel arama cihazı, 2 dedektör, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet balta ve 1 adet demir çubuğa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
Jandarma, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:30:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]