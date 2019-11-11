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Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu

7 saat önce

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 1700'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen Osmanlı hamamı keşfedildi.

Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu, System.String[]

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 1700'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen Osmanlı hamamı keşfedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ve müze müdürlüğü yetkililerinin desteğiyle merkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi yapıda define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede büyük bölümü yıkılmış halde, dış duvarları ayakta olan yapının hamam olduğu, yapının definecilerin kaçak kazı sırasında zarar gördüğü tespit edildi.

Çanakkale Müze Müdürlüğü yetkilileri, hamam kalıntılarının yakınında bulunan Osmanlı mezarlığındaki mezar taşları okumasında, hamamın 1700'lü yıllara ait olduğunu belirledi.

Operasyonun ardından Osmanlı hamamı ve mezarlığı için müze yetkililerince tescil işlemi başlatıldı.

Öte yandan kazı sırasında hamam yapısına zarar veren şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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