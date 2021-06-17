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Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor - Son Dakika

Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor

17.06.2021 10:42

Gaziantep'te, bir ihbar üzerine operasyon düzenlenen evin zemininde ortaya çıkarılmış mozaikler bulunmuştu. 2019 yılında kaçak kazıda bulunanlar ve hala yapılan araştırmalar evde 24 saat nöbet tutulmasını gerekli kıldı. Mozaikler çıkarıldıktan sonra Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek. Mahalleli ise yerleşim bölgesinin 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olmasından dolayı başka yerlerden de mozaiklerin çıkabileceğini düşünüyor.

İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde 2019 yılında bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılan evin içerisinde ve avlusunda, zemininde 200- 250 metrekare mozaik bulunduğunu saptadı.

MOZAİĞİN BULUNDUĞU EV KORUMA ALTINA ALINDI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri bu gelişme sonrası evde kurtarma kazılarına başladı. Kazılar devam ederken, olası kaçak kazı ve tahribatın önüne geçmek için jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı.

BÖLGEDE BAŞKA MOZAİKLER DE ARANIYOR

Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunan mozaiğin bulunduğu evde uzman ekiplerce çalışmaların sürdüğü belirtilirken, bölgede de farklı mozaikler bulunup bulunmadığına yönelik araştırma yapılıyor. Kurtarma kazıları ile hasar görmeden bulunduğu yerden çıkarılması planlanan mozaiğin, daha önce kentte çıkarılan mozaikler gibi Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

"BAŞKA ESERLER DE ÇIKABİLİR"

Yukarıbilen Mahallesi Muhtarı Şeyhmus İzgüden, mahallenin 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Mahallenin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle çıkan mozaiklere şaşırmadıklarını ve araştırılması durumunda farklı eserlerin de gün yüzüne çıkabileceğini anlatan İzgüden, "Burada bir evde mozaik bulundu. Ondan sonra mahallemizde güvenlik güçleri 24 saat esasla nöbet tutuyor. Müze müdürlüğü tarafından ise çalışmalar devam ediyor. Böyle bir mozaiğin buradan çıkarılıp sergilenmesi bizim için gurur verici. Detaylı araştırma yapılırsa mahallemizden farklı eserlerin de çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor

Zeugma Mozaik Müzesi, Kaçak Kazı, Jandarma, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor - Son Dakika


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