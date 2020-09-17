Kaçak kazı yapan 14 kişiye suçüstü: 9 bin 900 lira korona cezası kesildi - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 14 kişiye suçüstü: 9 bin 900 lira korona cezası kesildi

Kırklareli'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 14 kişiye suçüstü: 9 bin 900 lira korona cezası kesildi, System.String[]

Kırklareli'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 14 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 900 TL para cezası kesildi.

Kırklareli'nin Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 köyde kazı yapıldığını ihbarını alarak harekete geçti. Düzenlenen operasyonda U.Ç., A.İ., A.Y., S.A., G.B., S.A. ve Ö.G., U.Ç., A.İ., M.A., M.D., K.V., K.Ç., H.K. isimli toplamda 14 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kaçak kazıda kullandığı malzemelere de el konulurken, şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 900 TL para cezası kesildi. - KIRKLARELİ

Para Cezası, Türk Lirası, Kırklareli, Kaçak Kazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 14 kişiye suçüstü: 9 bin 900 lira korona cezası kesildi - Son Dakika

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