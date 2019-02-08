Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi, Suçüstü Yakalandı

Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi, Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, çalışma yaptıkları kuyu içinde jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi, Suçüstü Yakalandı, System.String[]
TRABZON'un Çaykara ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi, çalışma yaptıkları kuyu içinde jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaykara ilçesi Çambaşı Mahallesi kırsalında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede derin kuyu oluşturulduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, kuyu içinde kazı yapan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan aramada, kazıda kullanılan elektrikli hilti, jeneratör, patlatmada kullanılan barut, kazma, kürek ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:36 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi, Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]