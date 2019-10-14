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Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Çömelek Mahallesi Kızılalan mevkisinde define arayan B.S. ve Y.G.'yi suçüstü yakaladı.


Şüphelilerin kazıda kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet delici kırıcı alet, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser ve 1 adet elektrik uzatma kablosuna el konuldu.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Sorgulamanın ardından her iki şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
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