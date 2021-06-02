Üye Girişi
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

02.06.2021 22:01
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kütahya'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde, kazıda kullanılan birçok materyal ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe, Çöğürler Köyü, Ormanlık alan mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede İ.C. (51) ve İ.T. (57) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Olay yerinde şüphelilerin kazıda kullanmış oldukları 1 adet balyoz, 1 adet kazma,1 adet kürek,1 adet balta ve 1 çift eldiven ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Diego Costa'nın menajeri transferin fitilini yaktı: Beşiktaş'ta oynamayı istiyor Diego Costa'nın menajeri transferin fitilini yaktı: Beşiktaş'ta oynamayı istiyor Son Dakika! Bakan Selçuk, Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir Haluk Levent açıkladı: Aleyna Tilki kıyafetlerini satıp, müzisyenlere destek olmak istiyor Haluk Levent açıkladı: Aleyna Tilki kıyafetlerini satıp, müzisyenlere destek olmak istiyor TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor         
22:22
Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
21:52
Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü         
21:37
İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi! Sokak kısıtlaması için muafiyetler getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi! Sokak kısıtlaması için muafiyetler getirildi         
21:03
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı         
20:07
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak         
18:26
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 22:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement