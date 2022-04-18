Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

18.04.2022 12:08
Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıobası Mahallesi, Kadıköyü mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda H.Ö. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi | Antalya'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Son dakika haberi | Antalya'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Kaçak Kazı, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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