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Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

07.01.2022 12:40
Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kazı yapan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman merkeze bağlı Koru köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisini almaları üzerine harekete geçerek olay yerine gitti. Jandarma ekipleri burada kazı yapan H.D., M.Ç. ve G.Ç. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan şahısların kazı esnasında kullandıkları 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela ve 1 adet testereye el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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