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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

07.01.2022 13:01
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar'ın Kerimler Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde dedektör yardımıyla kaçak kazı yapan 3 kişi olduğunu tespit eden ekipler, yaptığı operasyonla şahısları gözaltına aldı.

Olayda kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şahısları jandarma komutanlığına götürdü. - MERSİN

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Kaçak Kazı, Toroslar, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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