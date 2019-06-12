Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

3 saat önce

Nevşehir'in Nar beldesinde eski bir evin alt katında tünel kazdıkları tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]
Nevşehir'in Nar beldesinde eski bir evin alt katında tünel kazdıkları tespit edilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nar beldesinde bir kısmı kayadan oyma evin içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, belirtilen evde inceleme yaptı.

İkametin alt katında yaklaşık 20 metre uzunluğunda tünelle karşılaşan ekipler, kazıyı yaptıkları belirlenen ev sahipleri S.O. ve C.O. ile İ.U'yu gözaltına aldı.

Eski evi otel yapmak amacıyla satın aldıkları öğrenilen S.O. ve C.O. ile kazı çalışmasına katıldığı belirlenen İ.U. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar hakkında, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek Suçu"ndan adli işlem yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Polis, Nevşehir, Nar, Güncel
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