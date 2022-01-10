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Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

10.01.2022 11:57
Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalandı.

KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmayla İ.A., S.U. ve E.A.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığını belirledi. Şüphelilere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kaçak olarak yurt dışından getirilen ve piyasa değeri 200 bin lira olan 25 metreye kadar tespit yapan arama dedektörü, 1 jeneratör, 2 arazi aracı, 1 hilti, 3 hilti ucu, 1 seyyar merdiven, 40 metre uzatma kablosu ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.Kaçak kazı yaptıkları yerler de belirlenen şüpheliler, İ.A., S.U. ve E.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Jandarma, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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