Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

15.06.2022 09:18
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, H.K., H.T. ve İ.G.'yi kazı yaparken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin el yapımı patlayıcıyla kendilerine 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde kazı alanı oluşturduğu tespit edildi. Kazı yapılan alanda 5 kilogram amonyum nitrat, jeneratör, akü, 2 kürek, 2 kazma, merdiven, çapa, manivela çubuğu, keser, testere, 7 metre kablo ve el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kaynak: DHA

Jandarma, Boyalıca, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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