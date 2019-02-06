Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi, Suçüstü Yakalandı

Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi, Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın Karacabay ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi, Suçüstü Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın Karacabay ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı. 

Karacabey ilçesi Canbaz Mahallesi, Kayaboğazı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ö., M.K., İ.K. ve A.B. suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 dedektör, 1 güç kaynağı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:54 Kaynak: DHA

Karacabey, Jandarma, Bursa, Güncel
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