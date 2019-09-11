Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, devriye görevindeki jandarma, altın dolu lahit mezar bulmak amacıyla mağarada kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, devriye görevindeki jandarma, altın dolu lahit mezar bulmak amacıyla mağarada kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay, Emet İlçesi'ne bağlı Düşecek köyü Gökbel Mevkii'nde meydana geldi. Emet Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir mağara ile çevresinde kazı yapıldığını gördü. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek, M.A.A., C.Ş., S.Ç. ve C.Ö. isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 2 adet cinsi tespit edilemeyen dimanit lokumu, 1 jeneratör, 1 beton matkabı ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Dinamitler, Kütahya'dan gelen  bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Sorguya alınan 4 şüphelinin, içi altın dolu lahit mezar aramak için kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.

Düşecek Muhtarı Ali Koç, yakalanan şahıslarının köy dışından olduğunu belirterek, "Köyümüzün Gökbel mevkiinde bir mağaramız bulunuyor. Buraya gelen 4 kişi, mağara içinde 2 tünel açmaya çalışıyorlar. Jandarma ekiplerimiz yakaladı. Onlar karakola götürülürken Kütahya'dan gelen ekipler de dinamitleri imha etti" dedi.

Soruşturma devam ediyor.

FOTOĞAFLI

Jandarma, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:01 Kaynak: DHA
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