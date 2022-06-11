İlçeye bağlı Hisar Köyü Dikmentepe mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen Y.Ö. (49), S.A.(44), İ.B. (53) ve D.D. (53) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Ekipler kazı yapılan alanda jeneratör, hilti, kazma, kürek, balta, 2 adet manivela, 3 adet demir kazık ve 20 metre bakır kablo ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Karabük, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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