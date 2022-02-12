Üye Girişi
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

12.02.2022 09:52
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığına dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipler ellerindeki ekipman ve dedektörlerle kaçak kazı yapan M.A, D.K. A.H ve S.K isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 4 adet dedektör ve 3 adet çapa ele geçirildi. Şüphelilerin Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelerek kaçak kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Kaçak Kazı, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 09:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement