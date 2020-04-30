Kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alanda yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 1 jeneratör, 1 fener, 1 gaz maskesi, yaklaşık 50 metrelik elektrik kablosu ele geçirildi.

Olay yerindeki kontrollerde, alanın 10 metre derinliğinde ve içeri doğru tünel şeklinde kazılmış olduğu belirlendi.

Ekipler kazının yapıldığı ormanlık bölgeye ilerlediği sırada şüphelilerden 3'ü kaçtı. Zanlılardan R.T. ise kazı yaparken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaova köyünde önleyici kolluk devriyeleri sırada, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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