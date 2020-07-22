Kaçak kazı yapan 5 defineci yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, zeytin bahçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesi Körkuyu mevkisindeki zeytin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.E., M.B., İ.H.B., Y.E. ve H.Ö.'yü kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.Çevrede yapılan aramada 2 adet dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.