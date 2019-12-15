Kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kazıda kullanılan 1 adet hilti ve 2 adet hilti ucu ele geçirilirken, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada kazıda kullanılan 1 adet hilti ve 2 adet hilti ucu ele geçirilirken, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.


Jandarmadan yapılana açıklamada, "Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Pelitli Köyü Tırkızlar mahallesinde 34 plakalı araç ile bölgeye gelen şahısların kaçak kazı yaptıklarına dair alınan bilgi sonucu belirtilen bölgeye gidilmiştir. Bölgede yapılan araştırma sonucu 34 KE ... plakalı araç durdurulmuş, aracın içerisinde E.Y (26), E.T (36), M.K (20), S.Ş (40) ve E.K (41) isimli şahısların olduğu, şahısların üstünde çamur ve toprak izlerinin görülmesi üzerine Aracın içerisinde yapılan arama da 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu ele geçirilmiş, şahısların kazdıkları alan tespit edilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısılığına bilgi verilerek alınan talimat üzerine tahkikata başlanılmıştır" denildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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