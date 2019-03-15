Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı binanın arkasında kaçak define kazısı yapan 5 kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tek katlı binanın arkasında kaçak define kazısı yapan 5 kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak'taki İ.G.'ye ait tek katlı evin arka kısmında 5 kişinin kaçak define kazısı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kazı yapan E.Ö., T.T., S.Y., R.K. ve İ.B.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin kullandığı dedektör, akü, çekiç, 2 kablo ve 2 güç kaynağına el konuldu.



Emniyete götürülen 5 şüpheli ifadelerinin ardından haklarında 'izinsiz kazı yapmak' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.



- Edirne

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