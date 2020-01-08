Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesindeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Operasyonda, güvenlik güçlerinden gizlenmeye çalışan O.D, R.V. ve T.Ö. saklandıkları çukurda, N.Ş. ve A.E. ise bindikleri otomobilde yakalandı.

Aramada 24 sikke, 3 ok ucu, metal arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Elazığ, Palu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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