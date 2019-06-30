Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı
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Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı, System.String[]
Adıyaman'da kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gözebaşı köyüne bağlı Zorköy mezrası mevkinde kaçak kazı yaparak define arayan M.A., R.P., Ş.D., R.K., İ.Y. ve A.Y., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken, olayda 1 adet iş makinesi, 3 çift demirci eldiveni, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet manivela ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa
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