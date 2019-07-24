Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı yapan definecilere suçüstü
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Kaçak Kazı yapan definecilere suçüstü

1 saat önce

Balıkesir Erdek ilçesinde Arkeolojik Sit alanı içinde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

Kaçak Kazı yapan definecilere suçüstü, System.String[]
Balıkesir Erdek ilçesinde Arkeolojik Sit alanı içinde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen bilgi üzrenine Hamamlı mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yapılan kontrolde, H.G. ve Ö.E. isimli şahıslar 2 adet detektör ve 2 adet kazma ile birlikte yakalandı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak H.G. ve Ö.E. gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Jandarma, Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
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