Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - ELAZIĞ
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - ELAZIĞ

1 saat önce

Elazığ'da bir köy evinin avlusunda kaçak kazı yaparken jandarmaya ait drone ile tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da bir köy evinin avlusunda kaçak kazı yaparken jandarmaya ait drone ile tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Tadım köyü civarında kaçakçılık ve uyuşturucu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik drone yardımıyla arazi taraması gerçekleştirdi.
Yapılan kontrollerde bir evin avlusunda define amaçlı kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, alanı fiziki takibe alarak 4 şüpheliyi kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada tarihi değeri olan küp, 40 metre elektrik kablosu, manivela, kazma, kürek ve kazı alanında biriken suyu tahliye etmek amacıyla kullanılan dalgıç pompa ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Jandarma, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha! "Savaş" diyen HDP'lilere emniyet müdüründen tokat gibi cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 01:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü - ELAZIĞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]