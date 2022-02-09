Üye Girişi
Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici - Son Dakika

Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici

09.02.2022 12:27

Aksaray'daki define kazısının detayları ekipleri bile hayrete düşürdü. Kaçak kazı yaparken yakalanan şahısların açtığı bölgeye inen ekipler, kesilmiş siyah tavuk ve kanlı bıçak buldu. Şahısların bu işlemi büyü bozmak için yaptığı öğrenildi. Olaya karışan köy muhtarı dahil 3 kişi gözaltında.

Aksaray'ın merkeze bağlı Yanlızceviz köyünün çevresinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Söz konusu bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziksel takip sonucu 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Definecilerin kazı yaptığı çukura inen ekipler dehşete düştü: Siyah tavuğu kesip, kanını akıtmışlar

3 ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Takiplerden elde edilen yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şahsı kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü Muhtarı Murat K. (50) olduğu belirlenirken, beraberinde yakalanan Kaplan T. (48) ve Nail Ç. (54) olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 3 şahsın geldiği araç ve kazı yerinde 1 adet delici malzeme, 1 adet manivela, 1 adet beton kırma aleti murç, 1 adet kamera, 3 adet madeni para ve kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Definecilerin kazı yaptığı çukura inen ekipler dehşete düştü: Siyah tavuğu kesip, kanını akıtmışlar

SİYAH TAVUĞUN KANINI AKITMIŞLAR

Kaçak kazının yapıldığı çukurda yapılan inceleme ve araştırmalarda jandarma ekipleri bir adet ölmüş siyah tavuk ve kanlı bir bıçak ele geçirdi. İlginç olayla ilgili 3 şüpheliyle yapılan görüşme ve incelemelerde siyah tavuğun büyü bozsun diye kazı alanında kesilip atıldığı öğrenildi.

Definecilerin kazı yaptığı çukura inen ekipler dehşete düştü: Siyah tavuğu kesip, kanını akıtmışlar

"KAÇAK KAZI YAPMADIK, MERA KONTROLÜ YAPTIK"

Jandarma istihbarat ekiplerinin operasyonuyla birçok kazı malzemesiyle suçüstü yakalanan köy muhtarı Murat K. basın mensuplarının "Neden kaçak kazı yaptınız?" sorusuna, "Kazı yapmadık. Sadece meraya kontrole gitmiştik. Herhangi bir kaçak kazı yapmadık. Gezme amaçlı gittik oraya" diyerek hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu. Şüpheli 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek Aksaray Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Definecilerin kazı yaptığı çukura inen ekipler dehşete düştü: Siyah tavuğu kesip, kanını akıtmışlar
Definecilerin kazı yaptığı çukura inen ekipler dehşete düştü: Siyah tavuğu kesip, kanını akıtmışlar
YORUMLAR
500

Kaçak Kazı, Jandarma, Aksaray, Tavuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement