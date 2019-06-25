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Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayancerit İlçesi Engizek Mahallesi Zorkun yaylası yakınlarında izinsiz kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Şahıslar, V.K. (28) A.O. (35) A.İ.(28) N.G. (34) yanlarında kullandıkları ekipman olarak; 1 adet ahşap saplı keser, 1 adet testere, 1 adet kazma, 1 adet kayaları yerinden oynatmak için kullandıkları manivela demiri, 1 adet kürek, 1 adet kova, 1 çift eldiven, 2 adet bakır çubuk ile çalışma esnasında bulundu.

Yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde, 10-12 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde iki adet çukur kazdıkları tespit edilen şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Jandarma, Çağlayancerit, 3. Sayfa
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