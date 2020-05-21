Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesi Kargalı Köyü Höyük Mevkiinde bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. Höyükte izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine yapılan operasyonda kaçak kazı yapan O.O., C.O. ve Z.O. isimli şahıslar kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Şahıslar ile birlikte kaçak kazı yapmakta kullandıkları 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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