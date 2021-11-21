Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 7 kişiyi suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Köseler Köyü'nün Sultanmağra Mezrasında bulunan sit alanında yaptıkları devriye görevi esnasında kaçak kazı yapıldığını fark etti. Jandarma ekipleri kazı yapan G.U., B.O., M.A., M.Z.U., Y.D., S.D. ve H.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda şahısların kullanmış olduğu 1 adet kürek, 1 adet çekiç, 1 adet keski, 1 adet murç, 1 adet inşaat demiri, 1 adet el feneri ve 1 adet manivelaya el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN