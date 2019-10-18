Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü
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Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü

1 saat önce

SİNOP'un Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, tarihi değer taşıdığı tespit edilen objelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü, System.String[]

SİNOP'un Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, tarihi değer taşıdığı tespit edilen objelerle birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erfelek ilçesinde iş makinesi yardımıyla tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede iş makinesinin yanı sıra çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi, suçüstü yakaladı. Kazıda bulunan Roma dönemine ait çanak, çömlek ve gözyaşı damlalıklarına el konulurken, sorgusu tamamlanan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.


Erfelek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:20 Kaynak: DHA
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