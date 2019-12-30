Kaçak kazı yapan şahsa jandarmadan baskın - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında izinsiz kazı yapan şahıslar Jandarma tarafından yapılan baskında suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile İlçesine bağlı Selamet Köyü kırsalında bulunan Sarı Çiğdemlik tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı kazı yaptığı bölgede suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 2 adet detektör ve 2 adet kazma ele geçirildiği bilgisine ulaşılırken, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi. - TOKAT