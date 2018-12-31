Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapanlar, Kazma ve Kürekle Yakalandı

Kaçak Kazı Yapanlar, Kazma ve Kürekle Yakalandı

4 dakika önce

BARTIN'ın Arıönü köyündeki 1'inci derece sit alanında, izinsiz olarak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yanlarında kazma ve kürekle yakalandı.

Kaçak Kazı Yapanlar, Kazma ve Kürekle Yakalandı, System.String[]
BARTIN'ın Arıönü köyündeki 1'inci derece sit alanında, izinsiz olarak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yanlarında kazma ve kürekle yakalandı.

Jandarma ekipleri, Amasra Müze Müdürlüğü'nce kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Arıönü köyü Gürceağız mevkisindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye baskın yaparak, C.D., E.D. ve Y.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında 3 sırt çantası, kazma, kürek, el feneri, eldiven, kova ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:24 Kaynak: DHA

Jandarma, Bartın, Güncel
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