Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapanlar Suç Üstü Yakalandılar

Kaçak Kazı Yapanlar Suç Üstü Yakalandılar

8 dakika önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kaçak Kazı Yapanlar Suç Üstü Yakalandılar, System.String[]
Balıkesir'in Karesi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal bölgede izinsiz kazı yapan R.T. ve G.Y'yi 1 adet jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. R.T. ve G.Y. hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Karesi, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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