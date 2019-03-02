Kaçak Kazı Yapanlar Suç Üstü Yakalandılar
8 dakika önce
Balıkesir'in Karesi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal bölgede izinsiz kazı yapan R.T. ve G.Y'yi 1 adet jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. R.T. ve G.Y. hakkında işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:36 Kaynak: İHA
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