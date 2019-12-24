Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya ve Hamidiye köylerinde icra edilen kolluk devriyesi esnasında, 1. derece sit alanında iki ayrı grup halinde kaçak kazı yapan İ.B., H.K., İ.Ç. ve M.T. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramada 3 adet boşluk arama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet kafa feneri bulundu. Malzemelere el konulurken, yakalanan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Hamidiye, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
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