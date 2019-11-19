Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapanlar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yapanlar yakalandı - Son Dakika

Kaçak kazı yapanlar yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaçak kazı yapan definecileri jandarma suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapanlar yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaçak kazı yapan definecileri jandarma suçüstü yakaladı.


Manyas'ın kırsal Dura Mahallesi Ücek mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte olay yerine giden Salur Jandarma Karakolu ekipleri, A.Y. (46) ve F.K.'yi (48) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı yapılan yerin 25 metre derinliğinde olduğu, olay yerinde kazı yapılan aletler ile bir adet arama detektörünün ele geçirildiği, şüpheli kişilerin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı açıklandı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yapanlar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]