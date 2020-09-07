Kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da kaçak kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ ilçesi Kadıibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu, define aramak için kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı. Zanlılarla birlikte, 1 adet metal dedektör, 2 kazma, 2 kürek ve 1 keser ele geçirildi. Suçüstü yakalanan şahısların gözaltına alındıkları ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA