Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Yakalandı

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozağacı Mahallesi Ören yeri mevkiinde bulunan 1. derece arkeolojik sit kalıntı antik yerleşim alanında kaçak kazı yapan A.S, F.K, İ.B.'yi suçüstü yakaladı. Şahıslar, 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.

Şahıslar kaçak kazıda kullandıkları 2 adet kazma, 2 adet kürek, 4 adet demir boru, 1 adet testere, 4 adet bölgeden alınan numune taş, 2 çift eldiven, 1 adet fener,2 adet kova,4 adet inşaat demiri,1 adet malına demiri ele geçirildi.

A.S, F.K, İ.B. çıkarıldıkları Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:10 Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Korkuteli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı

Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:40:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]