Son Dakika Haberleri: Kaçak Kazı Yaparak Sikke ile Antika Bulan 2 Kişi Yakalandı

Kaçak Kazı Yaparak Sikke ile Antika Bulan 2 Kişi Yakalandı

38 dakika önce

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak 11 adet sikke ile 4 adet antika metal obje bulan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaçak Kazı Yaparak Sikke ile Antika Bulan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak 11 adet sikke ile 4 adet antika metal obje bulan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan bölgeden ellerinde kazma ve kürekle indikleri tespit edilen O.K. ile M.O.'yu şüphe üzerine durdurdu. Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerin bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, O.K. ve M.O.'nun kazı esnasında kullandıkları dedektör ile kazıda çıkarttıkları 11 adet sikke ve 4 antika metal obje buldu. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazıda bulunan sikke ile metal objelere el koydu.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:35 Kaynak: DHA

Balıkesir, Jandarma, Güncel
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