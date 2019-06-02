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Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı

49 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Edremit ilçesi Dereli Mahallesi Eski Kale mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, V.D. isimli şahsı metal arama detektörü ve kazma ile birlikte suçüstü yakaladı. Adli makamların talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Edremit, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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